Champions, i tifosi del Barça contestano Messi all'aeroporto di Liverpool

Anche il più grande finisce nel mirino: è il primo effetto del vergognoso ko del Barça in Champions. Momenti di tensione all'aeroporto di Liverpool tra Leo Messi e alcuni tifosi del Barcellona dopo la rocambolesca eliminazione dei 'blaugranà dalla Champions League per mano dei Reds. L'episodio, riportato dal Mundo Deportivo, è avvenuto intorno alla mezzanotte. Il capitano del Barcellona si è sottoposto a un controllo antidoping dopo il match e, a causa di alcuni contrattempi nella procedura, ha raggiunto il resto della squadra all'aeroporto in ritardo. Al suo arrivo ai controlli di sicurezza un piccolo gruppo di tifosi del Barcellona, deluso dalla sconfitta, si è avvicinato a Messi rivolgendogli delle critiche. A quel punto il fuoriclasse argentino, ancora turbato e nervoso per la debacle di Anfield, li ha affrontati rispondendo per le rime. Solo l'intervento di Pepe Costa, uomo di fiducia del numero 10 blaugrana, ha evitato che la situazione degenerasse portando via il giocatore. C'è da dire che non tutti i tifosi del Barca in trasferta a Liverpool se la sono presa con il loro giocatore più rappresentativo. Un altro piccolo gruppo di sostenitori blaugrana ha infatti preso le difese di Messi e lo ha applaudito prima di fare rientro in Spagna.

