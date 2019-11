Messi Pallone d'oro, la soffiata scatena le polemiche

Il vincitore del Pallone d'Oro 2019 è Lionel Messi. Ne sono convinti al Mundo Deportivo, quotidiano catalano molto vicino alla dirigenza del Barcellona, dove scrivono che nella cerimonia che si terrà il 2 dicembre dalle 20.25 ad alzare l'ambito trofeo per la sesta volta sarà la Pulce, che così staccherà di nuovo Cristiano Ronaldo fermo a 5. Ieri gli inviati di France Football, che assegna il trofeo, sarebbero stati a Barcellona per intervista e foto di rito col vincitore: "Dal clan Messi non confermano e non smentiscono la cosa"



POLEMICHE SOCIAL

La notizia dell possibile sesto trionfo di Messi si è sparsa subito sui social network e ha innescato una lunga serie di polemiche, perché se alcuni affermano che la Pulce è "il migliore giocatore del mondo", molti invece sottolineano che altri candidati sono più meritevoli e qualcuno ricorda anche le parole di Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, che lo scorso 2 novembre aveva dichiarato a Sinc Noticias: “Le mafie del calcio non vogliono che mio figlio vinca il Pallone d’Oro”.

