Messi: «Il Mondiale è un sogno di una vita, in Russia per alzare la Coppa»

«Sogno di vincere la finale e alzare la coppa del mondo». Lo dice Leo Messi parlando dei Mondiali di Russia in un'intervista all'emittente argentina America Tv. «Immagino sempre di poter giocare questa finale, vincerla e alzare la coppa. È il sogno di una vita e ogni volta che arriva un Mondiale questo sogno è sempre più ricorrente. Per questo piansi nel 2014: sappiamo quanto è difficile vincere un Mondiale e arrivarci così vicino è stato doloroso», racconta la stella della nazionale albiceleste tornando con la mente alla finale persa contro la Germania. «Spero che questo sia un grande Mondiale per tutti noi, è quello che sogna tutto il Paese. Andrò in Russia con grande voglia di riportare la coppa in Argentina», assicura il fuoriclasse del Barcellona, che non ha ancora digerito le critiche mosse alla squadra dopo il k.o. di quattro anni fa in Brasile. «Sembra che raggiungere tre finali sia inutile -è la sua amara riflessione-. Se non diventeremo campioni in Russia ci chiederanno di lasciare tutti la nazionale».

