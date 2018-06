Messi, trentuno anni speciali: il compleanno festeggiato dalla comunità di Bronnitsy

Eppure si fa festa. Trentuno anni nel momento peggiore, quasi un segno del destino per Messi. Che ora, dopo la vittoria della Nigeria, è tornato a sperare. Gli auguri glieli fanno i russi. Gli abitanti di Bronnitsy, la piccola città russa, dove l'Argentina ha stabilito il suo quartier generale per la Coppa del Mondo in Russia organizzerà domani una festa popolare per celebrare il compleanno di Lionel Messi e incoraggiare il capitano argentino. L'Argentina potrebbe essere eliminata martedì nella fase a gironi, un incubo per la finalista in Brasile 2014 e per i cittadini di Bronnitsy, orgogliosi di ospitare la stella del Barcellona. Messi compirà 31 anni domani e la festa inizierà dopo pranzo. Dalle 14:00 ci sarà un concerto popolare con band e cantanti su un palco allestito sulla spiaggia del lago Belskoe, sulla sponda opposta del ritiro albiceleste presso il Bronnitsy Training Center. E alle 19:00 canteranno gli auguri di buon compleanno con una torta speciale in onore dell'attaccante del Barcellona, ​​che ha affascinato gli abitanti dal suo arrivo due settimane fa. La città ha un enorme murales di Messi dipinto sul lato di uno dei suoi edifici, mentre la passeggiata lungo la costa del lago, per provare a vedere il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, è diventata una delle passeggiate preferite della gente di Bronnitsy. I cittadini gli doneranno una Coppa del Mondo di gelatina, dicono. La stessa che quattro anni fa è scivolata via dalle mani del capitano dell'Argentina dopo la sconfitta per 1-0 nella finale della Coppa di Brasile 2014 contro la Germania. Dopo un pareggio e una sconfitta, l'Argentina deve battere la Nigeria nell'ultima giornata per avere la possibilità di avanzare fino agli ottavi di finale.

