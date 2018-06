Era più forte di Ibrahimovic, ora è irriconoscibile: «Ho perso 37 kg». Riuscite a capire chi è?

di Domenico Zurlo

Una volta gli dicevano che era più forte di Ibrahimovic. E non era uno scherzo, se si pensa - come racconta bene il documentario Den unge Zlatan - che al suo primo anno all’Ajax lo svedese fece parecchia fatica, facendosi soffiare il posto da titolare proprio da lui.











Parliamo di Mido, l’attaccante egiziano che dopo l’Ajax passò anche dal nostro campionato, con la maglia della Roma, senza lasciare grandi ricordi nei tifosi giallorossi. Dopo l’addio al calcio, Mido si è lasciato un po’ andare nel fisico, ingrassando un po’ troppo, come alcune foto dimostravano, ma ora si sta prendendo la sua rivincita, rimettendosi in sesto. “Ho perso 37 chili”, ha annunciato. Ma che sia grasso o magro, l’avanzare degli anni lo ha reso quasi irriconoscibile rispetto a 15 anni fa.

ميدو بعد خسارة ٣٧ كيلو من وزنه ✋@midoahm pic.twitter.com/kOAzBC64uo — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) 30 maggio 2018

