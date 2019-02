Atalanta-Milan 1-1 La Diretta Freuler per il vantaggio, pari di Piatek

Atalanta e Milan si sfidano questa sera alle ore 20.30, ed è questo senza dubbio il big match della 24a giornata di Serie A; a scendere in campo infatti sono due delle squadre più in forma del torneo, reduci entrambe da una vittoria (i bergamaschi nella rimonta casalinga sulla SPAL di domenica scorsa, i rossoneri nel netto 3-0 di San Siro sul Cagliari) e proiettate verso un finale di campionato incandescente nel quale le due compagini si giocheranno fino alla fine il 4o posto in classifica.



SEGUI LA DIRETTA



Su 57 precedenti in totale nel massimo campionato di calcio, i rossoneri hanno lasciato Bergamo con 0 punti per 13 volte, l'ultima delle quali nel girone di ritorno del campionato 2015/2016: 2-1 con gol di Pinilla e del Papu Gomez a rimontare l'iniziale vantaggio su rigore di Luiz Adriano; l'ultima vittoria rossonera è dell'anno precedente, anche questa in rimonta, con Pazzini su rigore ed una doppietta di Bonaventura (due entant du pays dunque) a ribaltare l'iniziale vantaggio di Baselli.



FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Iličić; Zapata.



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu





