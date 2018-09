Milan-Atalanta 2-2: Rigoni rovina la festa di San Siro

Il Milan si fa beffare nel recupero e contro l’Atalanta fa soltanto 2-2. Per Gattuso arriva quindi un altro pareggio dopo quello di Cagliari e ora i punti in classifica sono cinque in quattro gare. A Higuain e Bonaventura rispondono Gomez e Rigoni e al tecnico rossonero resta il rammarico di no aver chiuso la partita. La gara del Milan inizia in discesa con il gol di Higuain al 2’, che batte Gollini su assist di Suso. Sbloccato il risultato, i rossoneri continuano ad attaccare sfruttando la scarsa velocità del centrocampo dell’Atalanta. Bonaventura segna al 20’, ma il Var annulla per fuorigioco ed è sempre Bonaventura ad andare vicinissimo al 2-0, ma il suo colpo di testa centra il palo. Nella ripresa gli ingressi in campo di Zapata e Rigoni mandano in tilt i rossoneri. L’Atalanta parte forte e già all’8’ pareggia con Gomez su assist del colombiano, per poi rendersi ancora pericolosa. Ma nel suo momento più difficile, il Milan segna con Bonaventura, bravo ad anticipare Toloi e concretizzare un secondo assist (stavolta di destro) di Suso. Nel finale succede di tutto. Higuain colpisce un palo esterno e in pieno recupero prima Rodriguez salva sulla linea su tiro di De Roon, poi è Rigoni a firmare il 2-2 ribadendo in rete una parata di Donnarumma su tiro di Zapata.



