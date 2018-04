Milan-Benevento 0-1 La Diretta Iemmello sblocca la partita

Milan e Benevento scendono in campo a San Siro nell'anticipo del sabato sera alle ore 20.45: i rossoneri devono vincere per conservare la sesta posizione in graduatoria dagli assalti di Atalanta, Sampdoria e Fiorentina, mentre per il Benevento potrebbero questa sera svanire definitivamente anche dal punto di vista aritmetico le speranze di disputare anche la prossima stagione nella massima serie.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura; Cutrone, A. Silva

Benevento (4-3-1-2): Puggioni; Sagna, Djmsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Djuricic; Viola; Brignola, Iemmello.



Sono 5 le partite consecutive senza vincere del Milan, di cui gli ultimi 4 sono pareggi: la peggiore striscia nel campionato in corso per i rossoneri: l'ultima vittoria in casa è il laborioso 3-2 ai danni del Chievo del 18 marzo scorso. Il Benevento ha raccolto all'andata con il Milan il primo punto della sua storia in Serie A, dopo 14 sconfitte consecutive iniziali, e sale a San Siro per continuare con dignità questa parte finale di stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA