Milan-Brescia, le pagelle: Bennacer il migliore dei rossoneri, Piatek sbaglia molto

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 6.5

Una sola parata, quella sul tiro di Alfredo Donnarumma, che diventa insidioso per via di una deviazione di Rodriguez.



CALABRIA 6.5

Il terzino rossonero spinge molto, ma anche in difesa sbaglia poco.



MUSACCHIO 6

Deve stare attento ai due attaccanti del Brescia, apparsi molto vispi.



ROMAGNOLI 6

Controlla la sua zona del campo, quando il Brescia diventa più aggressivo.



RODRIGUEZ 5.5

Non sale molto in fase offensiva. A tratti in difficoltà con Torregrossa e Alfredo Donnarumma



KESSIE 6

Bene quando riparte con la palla tra i piedi.



BENNACER 7

L’algerino, miglior giocatore nell’ultima Coppa d’Africa, disputa una buona gara. Il gioco passa dai suoi piedi.



CALHANOGLU 6.5

In gol alla prima a San Siro.



SUSO 6

Suo l’assist per il gol di Calhanoglu.



CASTILLEJO 6

Meglio rispetto alla trasferta di Udine.



ANDRÉ SILVA 5.5

In campo a sorpresa dall’inizio al posto di Piatek. Il portoghese spreca qualche buona occasione.



PIATEK 5.5

Quando entra, non si vede molto. Il polacco sbaglia anche la rete del raddoppio a 5’ dalla fine. Sarà la tanto temuta maledizione della 9?



PAQUETÀ 6.5

Il brasiliano è forse uno dei pochi che dovrebbe sempre partire dall’inizio. Colpisce il palo nel finale.



GIAMPAOLO 6

Felice debutto a San Siro con la vittoria sul Brescia, ma sono ancora tanti i malanni di questo Milan.





PAGELLE BRESCIA



JORONEN 6

Non può nulla sul gol di Calhanoglu.



SABELLI 6.5

Il migliore Brescia. Commette pochissimi errori.



CISTANA 6

Tiene a bada sia André Silva sia Piatek.



CHANCELLOR 6

Gol a parte, il Milan non è mai pericoloso.



MARTELLA ng

Esce subito dopo il gol del vantaggio di Calhanoglu.



BISOLI 5.5

Davanti a Donnarumma sbaglia un gol incredibile.



TONALI 5.5

Più lento del solito. Bennacer lo manda in tilt.



DESSENA 6

Spesso in ritardo nel primo tempo. Sicuramente meglio nella ripresa.



SPALEK 5.5

Si vede poco sulla trequarti.



TORREGROSSA 5.5

Dà qualche pensiero ai difensori rossoneri, ma non concretizza le sue iniziative.



DONNARUMMA 6.5

Suo l’unico tiro insidioso del Brescia nello specchio della porta.



MATEJU 5.5

Dalla sua parte il Brescia soffre un po’.



AYE 5.5

Non dà il suo contributo.



CORINI 5.5

Un passo indietro rispetto alla trasferta vittoriosa di Cagliari.

