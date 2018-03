Il Milan torna a giocare a San Siro di fronte ai propri tifosi dopo la trasferta vittoriosa a Marassi sul Genoa grazie al gol di André Silva all'ultimo respiro, grazie al quale i ragazzi di Gennaro Gattuso hanno rilanciato le proprie ambizioni per un clamoroso rientro nella lotta per il quarto posto in classifica. A San Siro oggi arriva il Chievo, reduce dalla sconfitta nel derby col Verona e da mesi in crisi di gioco e di risultati.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma G.; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

CHIEVO: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, De Paoli; Giaccherini; Inglese, Stepinski.



Sembrerebbe una partita dal pronostico chiuso quella che va in scena oggi a San Siro tra Milan e Chievo: dei 15 precedenti infatti, si contano 13 successi del Milan e solo 2 pareggi, mentre il Chievo non ha mai sbancato il Meazza in campionato contro i rossoneri. Da ricordare il 2 a 2 del marzo 2004, con doppio vantaggio clivense grazie a Sculli e Perrotta rimontato dalle reti di Pirlo e Shevchenko al 7' minuto di recupero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA