Milan-Crotone 1-0: Bonucci gol e Gattuso ritrova il sorriso

Bonucci prova finalmente a riprendersi il Milan. Criticato e bistrattato fin dal primo giorno in rossonero, per i tantissimi errori commessi, il capitano rossonero questa volta regala a Rino Gattuso una vittoria importante. A San Siro contro il Crotone finisce 1-0, dopo un dominio del Milan che avrebbe potuto segnare più gol se non ci fossero stati i bellissimi interventi di Cordaz o l’intervento della Var sul raddoppio di Kessie. Così ora dopo due sconfitte (contro Verona e Atalanta) e un pareggio (contro la Fiorentina), i rossoneri tornano a vincere.



Nel primo tempo il Milan è più agguerrito. Il Crotone cerca di chiudere gli spazi e ripartire, ma Suso, Kessie e Calabria a sinistra seminano il panico. Martella va più volte in affanno, ma a salvare la squadra di Walter Zenga è Cordaz in diverse occasioni. I rossoneri premono e vanno più volte al tiro. Si inizia già al 1’ con una conclusione centrale di Suso, poi Cordaz deve respingere in angolo una deviazione di Bonucci sugli sviluppi di un angolo (22’) e una conclusione pericolosa di Calhanoglu (25’). Il Crotone non riesce a sfondare: i calabresi non fanno girare il pallone in mezzo al campo e soffrono sugli esterni. Al 40’ Calabria serve Bonaventura, che di testa manda a lato, poi è ancora Cordaz a respingere un gran tiro al volo di sinistro di Biglia e a mandare sul palo un tiro cross di Suso. Nella ripresa il risultato cambia al 10’: angolo di Calhanoglu, Cordaz interviene con i pugni, la palla carambola su Bonucci ed entra in gol. Al 14’ arriva il raddoppio: altro corner, colpo di testa del capitano rossonero e gol di Kessie, ma la Var annulla per un fuorigioco del difensore. Il Crotone cresce con l’ingresso di Crociata (diagonale di Trotta e colpo di testa di Sampirisi), ma il Milan resiste e vince.



