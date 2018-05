Milan-Fiorentina 5-1: i rossoneri centrano l'Europa League

Il Milan e Rino Gattuso possono festeggiare la qualificazione diretta all’Europa League. Questo grazie al 5-1 che i rossoneri rifilano alla Fiorentina. Ai preliminari andrà l’Atalanta, che chiude in settima posizione (sconfitta a Cagliari). La gara dei rossoneri inizia in salita. Bonucci perde palla, Chiesa regala un assist bellissimo a Simeone, che beffa Donnarumma con un pallonetto (20’). Se qualcuno si aspettava un po’ di paura, si deve ricredere dopo 3’, quando Calhanoglu firma l’1-1 su punizione bucando Sportiello sul suo palo. La Fiorentina crolla e il Milan chiude il primo tempo con il bellissimo colpo di testa in tuffo di Cutrone (42’), che anticipa Pezzella e finalizza l’assist di Calhanoglu. Nella ripresa giocano soltanto i rossoneri. Kalinic triplica i conti avventandosi su una corta respinta di Dragowski (nel frattempo, subentrato a Sportiello). Ormai il Milan gioca senza ansie e timori di perdere il prezioso sesto posto (evitati i tre turni preliminari, davvero massacranti) e al 14’ si porta sul 4-1: ancora un assist di Calhanoglu e doppietta personale di Cutrone. Chiude Bonaventura con il 5-1.



