Milan, nella foto di gruppo Higuain non c'è. Il club: «Ha la febbre»

il Milan fa la foto di gruppo con il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente dell'autorità per lo sport saudita, ma Higuain non c'è ed è l'unico assente. Il Milan, che ha postato la foto, dapprima non ha commentato l'accaduto, anche se filtrava l'ipotesi che l'argentino si stesse sottoponendo a trattamenti fisioterapici. Il giocatore, del resto, in mattinata era regolarmente presente alla sessione di risveglio muscolare. Successivamnete il club ha comunicato che l'argentino ha la febbre, quindi è in dubbio anche la sua presenza in campo. Il giallo su Higuain e la sua probabile partenza s'infittisce. Su Twitter, i tifosi rossoneri più spiritosi ironizzano: «La stava scattando lui, la foto».

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR