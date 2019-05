Milan-Frosinone, le pagelle: Donnarumma dà la scossa ai rossoneri, Abate saluta San Siro

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 8

Tiene vive le speranze del Milan con il rigore parato a Ciano.



ABATE 5.5

La sua ultima partita a San Siro con la maglia del Milan. Macchiata dal fallo da rigore su Paganini.



MUSACCHIO 6

Cerca di aiutare la squadra gettandosi in attacco.



ROMAGNOLI 6

Non si fa sorprende dal tandem offensivo del Frosinone.



RODRIGUEZ 5

Sbaglia tantissimo ed è sempre in ritardo. È uno dei giocatori più utilizzati, da rivedere per la prossima stagione.



KESSIE 5.5

In mezzo al campo si fa sentire, ma commette qualche errore di troppo.



BAKAYOKO 5

Cerca di mettere ordine a centrocampo, ma perde davvero troppi palloni.



CALHANOGLU 5.5

È quello che prova a servire i tre lì davanti, ma gli manca qualcosa.



SUSO 7

Da un suo cross nasce l’azione del vantaggio rossonero, poi chiude il match con una bellissima punizione.



PIATEK 7

Malissimo nel primo tempo, ma il gol del vantaggio cambia tutto. Non segnava da cinque gare: era il 6 aprile contro la Juventus.



BORINI 5

In gol con il Bologna il 6 maggio, ne sbaglia uno clamoroso a inizio ripresa contro il Frosinone.



CUTRONE 6

Lotta su ogni pallone, non mollando mai.



GATTUSO 6.5

Il suo Milan resta in corsa e si giocherà la Champions fino alla fine.





PAGELLE FROSINONE



BARDI 5.5

La difesa non lo aiuta sul vantaggio del Milan. Poi, Suso si inventa la punizione del 2-0.



GOLDANIGA 5.5

Meglio nel primo tempo, crolla nella ripresa.



ARIAUDO 6

Bravissimo nelle chiusure. Forse meriterebbe un’altra piazza. Il migliore dei tre difensori del Frosinone.



BRIGHENTI 5

Tiene in gioco Piatek e butta via una prestazione sufficiente.



ZAMPANO 6

Deve duellare con Rodriguez e non ha molti problemi nel farlo.



SAMMARCO 6

Pressa i portatori di palla e prova ad andare al tiro.



PAGANINI 6

Si procura il rigore con intelligenza.



MAIELLO 6

In quella zona del campo ha la meglio, in alcune occasioni, su Kessie.



BEGHETTO 5.5

Da quella parte il Frosinone è poco pericoloso.



CIANO 4.5

A inizio ripresa ha la grande occasione del rigore, ma se lo fa parare da Donnarumma.



TROTTA 5

Prova a lottare, ma è poco incisivo.



DIONISI 5.5

Cerca di dare il suo contributo.



BARONI 5.5

Se la gioca per tutto il primo tempo, poi il Frosinone prende due gol nella ripresa.

