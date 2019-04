Milan, Gattuso dai dirigenti: unità d'intenti per la Champions

Il vertice fra la dirigenza milanista e Rino Gattuso è servito fra l'altro a confermare l'unità di intenti e di visione, secondo quanto filtra da Casa Milan. Le stesse fonti definiscono «intimo e costruttivo» l'incontro, a cui oltre all'allenatore hanno partecipato l'ad Ivan Gazidis, i dirigenti Leonardo e Paolo Maldini. Obbiettivo della riunione è stato condividere un piano per raggiungere la qualificazione alla Champions con il massimo impegno da parte di tutti, traguardo per cui il Milan ancora in piena corsa.



In base alla ricostruzione che filtra da Casa Milan, data per scontata la fiducia a Gattuso, mai messa in discussione, nel corso del vertice in sede durato circa un'ora sono stati analizzati gli aspetti legati al momento della squadra, anteponendo sempre l'interesse del club, per il forte senso di appartenenza. Secondo il programma di lavoro, gli allenamenti della squadra riprenderanno domani a Milanello alle 15.30, dopo la giornata di riposo di oggi, già prevista prima della sconfitta di ieri contro il Torino.

