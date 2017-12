Milan, Gattuso: «Meglio una coltellata che prendere un gol così...»

«Fa male, era meglio una coltellata di questo gol. È stata una beffa, non mi sarei mai aspettato di subirlo al 94', dal portiere avversario». Rino Gattuto, a Sky Sport, è molto abbattuto dopo il 2-2 con il Benevento, all'esordio sulla panchina del Milan. Ma ai suoi non fa rimproveri: «Devo solo ringraziare i ragazzi per come hanno lavorato durante la settimana. In questo momento bisogna capire cosa è successo. Ho visto che erano molto abbattuti. Siamo il Milan e dobbiamo fare di più perché così non basta».

