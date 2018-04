Occasioni ed emozioni ma nessuna rete: Milan-Inter finisce 0-0

Un pareggio che fa sorridere soltanto l’Inter. Il derby di Milano finisce 0-0: i nerazzurri falliscono il sorpasso sulla Roma, che resta terza a +1, ma tengono a -8 il Milan. Per la squadra di Rino Gattuso la rincorsa Champions si complica un bel po’, mentre quella di Luciano Spalletti allunga a cinque le gare senza sconfitta (tre vittorie e due pareggi). L’Inter conferma Brozovic in mediana con Rafinha nella trequarti; il Milan si affida a Cutrone e dà fiducia a Bonaventura, apparso un po’ stanco all’Allianz Stadium. I nerazzurri iniziano la gara in attacco. Al 3’ Kessie mura una conclusione di Rafinha e al 9’ Brozovic manda sul fondo. Ma la prima vera occasione è del Milan al 22’: punizione di Calhanoglu, deviazione di Bonucci e miracolo di Handanovic. La risposta non si fa attendere: siamo al 38’ e l’Inter passa in vantaggio con il solito Icardi. Interviene la Var che annulla per fuorigioco (mezzo piede dell’argentino al di là di Bonucci). Nella ripresa le due squadre commettono un po’ di errori in fase di impostazione. Donnarumma rischia di combinarla grossa al 3’ su un cross di Candreva, poi al 7’ è Handanovic a deviare in angolo, con un’uscita bassa, un tiro di Cutrone. È un continuo capovolgimento di fronte. Al 12’ Bonaventura perde palla, l’Inter parte in contropiede, Rafinha regala un bel pallone a Candreva, cross in mezzo ed erroraccio di Icardi. Cutrone è protagonista di una splendida rovesciata al 23’, che beffa Handanovic, ma Di Bello annulla per fuorigioco senza l’ausilio della Var (di questi tempi, è una notizia). Quando la gara sembra finire 0-0, Icardi non arriva su un cross di Cancelo in pieno recupero. È l’ultimo sussurro di un derby senza reti.



