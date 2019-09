Milan-Inter 0-0 La Diretta Il palo ferma il tiro di D'Ambrosio

Arriva alla quarta giornata una delle partite più attese dell'intera stagione calcistica italiana, il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Si presentano decisamente meglio i nerazzurri al match di questa sera: tre vittorie su tre incontri e la testa della classifica, anche se ancora in una fase embrionale del campionato; meno bene il Milan, nonostante le due vittorie con Brescia e Verona, soprattutto per un gioco latitante causa di prestazioni lontane dalle aspettative di inizio campionato.



SEGUI LA DIRETTA



Comincia ad essere parecchio il tempo in cui il Milan non riesce ad aggiudicarsi un derby: da padroni di casa, l'ultima affermazione dei rossoneri è del campionato 2015/2016, un roboante 3-0 con reti di Alex, Bacca e Niang. Inizio di stagione asfittico per i padroni di casa: 2 gol segnati ma difesa di ferro con una sola rete subita; prolifico l'Inter, 7 reti in 3 partite, e bunker davanti ad Handanovic: solo il Cagliari, nell'unica trasferta giocata dai ragazzi di Conte, è riuscito a segnarle.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; L. Martinez, Lukaku.

© RIPRODUZIONE RISERVATA