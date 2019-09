Milan-Inter, i voti del derby: si salva soltanto Donnarumma, Barella gioca con più coraggio

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



DONNARUMMA 7

Tre parate super che tengono a galla il Milan nel primo tempo. Beffato dalla deviazione di Rafael Leao sul gol vittoria di Brozovic.



CONTI 4.5

Dalle sue parti Asamoah e Sensi fanno quello che vogliono. Suo il fallo da dove arriva il gol di Brozovic.



MUSACCHIO 5

Un buon primo tempo, ma crolla nella ripresa come il resto della squadra.



ROMAGNOLI 5

Resiste fino a 12’ dalla fine. Poi Lukaku lo sovrasta di testa per il raddoppio.



RODRIGUEZ 5

Sciagurato con quel retropassaggio al 10’ che sarebbe potuto costare caro al Milan.



KESSIE 5.5

Recupera molti palloni, ma non lascia mai il segno.



BIGLIA 5

Inizia male, finisce malissimo. Sempre in affanno. Su di lui c’è il pressing asfissiante dei nerazzurri.



CALHANOGLU 5

Gioca troppo lontano dalla porta e in fase difensiva non è sempre brillante.



SUSO 5

Da trequartista non è mai decisivo. Peccato per quel pallone non dato a Rafael Leao a fine primo tempo.



PIATEK 5

Ancora una volta non gli arrivano praticamente mai palloni. Giampaolo dovrebbe chiedergli compiti diversi.



RAFAEL LEAO 6

In campo a sorpresa dall’inizio. Cerca di prendere le misure a Godin, poi si scrolla la timidezza e regala qualche spunto interessa.



PAQUETÀ 6

Meglio sicuramente da mezz’ala, ma gli manca lo spunto decisivo.



GIAMPAOLO 5

Il suo Milan non ha un’identità. O trova un rimedio o i tifosi rossoneri dovranno rassegnarsi a un’altra stagione difficoltosa.





PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6

Il Milan non si rende mai pericoloso. Lo sloveno non deve fare nemmeno una parata.



GODIN 7

Nei primi 20’ si fa sentire su Rafael Leao. Un giocatore con la sua garra serviva a questa Inter.



DE VRIJ 6.5

Tiene la posizione nelle poche volte che il Milan prova a sfondare dalle sue parti.



SKRINIAR 6.5

Un passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni.



D’AMBROSIO 6.5

Ha sul groppone quel palo colpito a porta vuota. Poi, si fa vedere con una rovesciata bellissima, ma è in posizione di fuorigioco.



BARELLA 7

Il gol allo Slavia Praga nel debutto in Champions lo ha svegliato dal torpore di inizio stagione. Gioca con più coraggio e serve a Lukaku un assist bellissimo.



BROZOVIC 7

Fa girare il pallone e segna il gol del vantaggio. Sempre presente nel derby.



SENSI 5.5

Perde troppi palloni a centrocampo. Anche per lui arriva un momento di flessione dopo un ottimo inizio stagione.



ASAMOAH 6.5

Non ha problemi a saltare Conti e rendersi pericoloso.



LUKAKU 6.5

Si sbatte tanto, ma non riesce a superare Romagnoli. Fino al gol del raddoppio.



LAUTARO MARTINEZ 5.5

Corre molto, ma a volte sembra che non giochi con e per la squadra.



CONTE 7

Vince il suo primo derby e riconquista il primato superando la Juventus, vittoriosa contro il Verona.

