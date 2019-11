Milan-Lazio 1-1 La Diretta Piatek replica ad Immobile

next

Milan e Lazio scendono in campo a San Siro nel match domenicale delle 20.45. I rossoneri sono tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale contro la SPAL grazie alla magia di Suso, che ha tra l'altro regalato con la sua prodezza la prima soddisfazione al tecnico Pioli. La Lazio dal canto suo arriva a Milano in ottima forma, i punti in classifica sono 18, 5 più dei rossoneri, e mercoledì scorso i biancocelesti hanno avuto la meglio sul Torino col risultato di 4-0.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

LAZIO: (3-5-2) Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzarri, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.



