Milan, Li non completa l'aumento di capitale: Elliott interviene

di Salvatore Riggio

Ora è ufficiale: Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di euro per completare l'aumento del capitale. Sollecitato da Marco Fassone, ad del club di via Aldo Rossi, ora interverrà il fondo Elliott. La prossima scadenza resta quella del 6 luglio. Entro quella data Li dovrà ridare i 32 milioni al fondo statunitense. Al contrario, se non accadrà, si avvierà l'iter per l'escussione del pegno. In sostanza, Elliott sarà il nuovo proprietario del Milan e chi vorrà trattarne l'acquisto dovrà farlo appunto con il fondo statunitense.

