Milan, Maldini dopo il blitz di Madrid: «Siamo ottimisti»

Si è concluso il blitz della dirigenza del Milan a Madrid: l'obiettivo era incontrare il Real Madrid, sia per rinnovare la stima tra le due società in sede di mercato, sia per scambiarsi idee e informazioni e parlare dei giocatori in uscita dal Santiago Bernabeu: una lunga lista, che Maldini, Boban e il ds in pectore Massara hanno valutato e analizzato. E Paolo Maldini, intercettato da Sky Sport all'aeroporto di Linate in compagnia degli altri due dirigenti, ha ammesso: «Il viaggio è andato bene. Buone notizie per Giampaolo?. Le portiamo sempre, siamo ottimisti per questo Milan».

