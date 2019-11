Milan-Napoli 0-1 La Diretta Vantaggio di Lozano

Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14 gare e devono incamerare risultati utili per non peggiorare ulteriormente la posizione in classifica; migliore, rispetto a quella dei rossoneri, la situazione dei partenopei, settimi a 19 punti ma protagonisti di pessime prestazioni negli ultimi tempi, culminate con lo 0-0 casalingo col Genoa di 15 giorni fa.



Sono ancora vive negli occhi dei tifosi meno giovani le spettacolari sfide scudetto di fine anni '80 primi anni '90 tra Milan e Napoli: oggi la realtà è diversa e sicuramente meno esaltante per i tifosi delle due compagini. E' la vittoria del Milan il risultato che manca da più tempo: 2-0 grazie alle reti di Menez e Bonaventura nel girone di andata del campionato 2014/2015.



FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Rebic, Piatek, Bonaventura. ALL.: Pioli.



NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski Elmas; Lozano, Insigne. ALL.: Ancelotti.

