Milan-Napoli: Bakayoko è insuperabile, Koulibaly è irriconoscibile

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 6.5

Finale di Supercoppa Italiana a parte, dimostra molta sicurezza. Si fa trovare sempre pronto.



ABATE 6

Cerca di tenere a bada Insigne e Zielinski.



MUSACCHIO 6

Va in difficoltà su qualche dribbling di troppo di Insigne.



ROMAGNOLI 6.5

Non fa mai passare Milik. In questi anni sta maturando tantissimo.



LAXALT 6.5

Pronti via ed è suo l’assist per Piatek.



KESSIE 6.5

Perde ancora un po’ di palloni, ma questa volta si fa sentire in mezzo al campo.



BAKAYOKO 7

Ormai si è preso il Milan. È il cuore pulsante del centrocampo rossonero.



PAQUETÀ 6.5

Partecipa all’azione del 2-0, poi tante chiusure difensive.



CASTILLEJO 6

Non benissimo nel primo tempo, si rifà nella ripresa.



PIATEK 8

Indimenticabile il suo esordio da titolare con la maglia del Milan. Primo gol da centravanti puro, secondo gol da fuoriclasse. Ne sanno qualcosa Maksimovic e Koulibaly.



BORINI 6

Sulla sinistra un po’ meglio rispetto a Castillejo.



CALHANOGLU 6

Entra sul 2-0 e cerca di dare una mano al Milan.



GATTUSO 7

Si prende gli applausi di San Siro e ora si giocherà un’altra semifinale di Coppa Italia.





PAGELLE NAPOLI



MERET 5.5

Non ha responsabilità sui gol, ma non è il portiere brillante che noi tutti conosciamo.



MALCUIT 6

Soffre un po’ in fase difensiva, ma aiuta molto in attacco.



MAKSIMOVIC 5

Si fa sorprendere da Piatek in occasione del primo gol del polacco.



KOULIBALY 5

Viene portato a spasso da Piatek sul raddoppio del Milan.



GHOULAM 5.5

Pericoloso solo sui calci d’angolo.



FABIAN RUIZ 6

Si rifà dall’espulsione (ingiusta) di sabato. Sulla destra, assieme a Malcuit, crea pericoli.



ALLAN 5

Forse pensa ancora al Psg. All’intervallo resta negli spogliatoi.



DIAWARA 5

Fa rimpiangere Hamsik.



ZIELINSKI 5.5

Ce la mette tutta, ma la sua determinazione non basta.



MILIK 5

Non ne fa una giusta. Perde la sfida con il suo connazionale Piatek.



INSIGNE 6

Sono solo sue le conclusioni del Napoli.



OUNAS 5.5

Prova a duellare con Laxalt per mettere apprensione alla difesa rossonera.



MERTENS 5

Resta ancora a secco. Il belga appare estraneo al gioco del Napoli.



ANCELOTTI 5

Rino Gattuso gli gioca un brutto scherzo. Gli resta il secondo posto e l’Europa League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA