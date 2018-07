Milan, nuova èra: Scaroni l'uomo di Elliott per la presidenza

Paolo Scaroni è il possibile nuovo presidente del Milan. Il manager vicino a Elliott, dall'aprile 2017 membro del cda del club, potrebbe essere il nome designato per la presidenza dal fondo statunitense, che nei giorni scorsi ha concluso la procedura di escussione entrando in possesso della società rossonera dopo il default del precedente proprietario e presidente, il cinese Li Yonghong. Oggi il cda assieme ai sindaci del club convocherà l'assemblea degli azionisti per sabato 21 luglio. L'assemblea avrà all'ordine del giorno la costituzione del nuovo cda che, a sua volta, nella sua prima riunione nominerà il nuovo presidente.



Prima della riunione del cda, in programma alle 16.30, è giunto in sede l'avvocato Roberto Cappelli, uno dei consiglieri, e a chi domandava se si fossero già dimessi i membri che rappresentavano la proprietà cinese, ha risposto: «Non credo». In assenza dei consiglieri cinesi, senza quorum, sarà il collegio sindacale del club ad indire l'assemblea dei soci che si terrà il 21 luglio.

