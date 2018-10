Milan-Olympiacos, le pagelle: Calhanoglu regala due assist, male Bakayoko

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



REINA 6

Si tuffa in ritardo sul gol di Guerrero, ma le responsabilità non sono sue.



CALABRIA 5.5

Leiva gli va sempre via in velocità. Meglio nella ripresa.



ZAPATA 5.5

Torna titolare e si fa anticipare da Guerrero sul vantaggio dell’Olympiacos.



ROMAGNOLI 6

Cerca di tamponare le manovre offensive dei greci.



RODRIGUEZ 6.5

Suo l’assist per il gol del pareggio firmato da Cutrone.



BAKAYOKO 5

A tratti impresentabile. Sbaglia tantissimo.



BIGLIA 5

Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Sempre in ritardo.



BONAVENTURA 5.5

Una fiammata all’inizio, poi non ha mai l’idea vincente.



SUSO 6.5

Ce la mette tutta. È sempre lui a impensierire la difesa dell’Olympiacos.



HIGUAIN 7

La sua firma ormai la mette sempre.



CASTILLEJO 5

Troppi dribbling. Inconcludente.



CUTRONE 7.5

Entra e cambia la partita con una doppietta.



CALHANOGLU 7

Si fa subito ammonire, poi regala due assist: uno a Higuain e uno a Cutrone.



GATTUSO 6.5

Riprende il match inserendo Cutrone e trasformando il Milan dal 4-3-3 al 4-4-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA