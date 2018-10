Milan-Olympiacos 0-1 La Diretta Guerrero spezza l'equilibrio

Dopo essersi imposto per 1-0 in casa del Dudelange grazie a Higuain, conquistando così la leadership nel Girone F, il Milan torna in campo per la seconda giornata di Europa League, ospitando i greci dell'Olympiacos. La formazione di Atene, nella sua sfida di esordio, ha pareggiato in casa a reti bianche contro il Betis Siviglia.



Le formazioni

Milan:

Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain; Castillejo.



Olympiacos Sa; Torosidis, Roderick, Abou Cisse, Koutris; Natcho, Guilherme; Fetfazidis, Yaya Touré, Leiva; Guerrero.





