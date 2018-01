Milan, partnership con operatore asiatico di scommesse

di Redazione Sport

Il primo Official Regional Partner del Milan in Asia è Vwin, brand di scommesse on line che ha firmato una partnership pluriennale con il club rossonero di proprietà cinese e opererà nei paesi asiatici per attivare campagne marketing personalizzate. «La partnership - spiega il Milan in una nota - sarà inoltre sviluppata attraverso diversi strumenti strategici per raggiungere assieme traguardi importanti. Tra questi l'utilizzo del brand e dell'immagine del Milan per promuovere i servizi di Vwin, opportunità di visibilità sui media digitali e altre attivazioni dedicate al mercato asiatico». «Siamo entusiasti di collaborare con il Milan. Sono certo che sarà un successo per entrambi. Non vediamo l'ora di vivere assieme il futuro che ci attende», dichiara mr Eric, COO di Vwin, brand del Gruppo Wilshire Worldwide, fondato nel 2013, che in Asia fornisce diversi servizi di betting online. «Siamo orgogliosi di accogliere Vwin, leader nel settore delle scommesse online nel territorio asiatico, nella famiglia dei partner del Milan - commenta Lorenzo Giorgetti Chief Commercial Officer del club rossonero -. Vwin è il nostro primo Regional Partner in Asia, questo accordo rappresenta per il Club un primo e importante passo per lo sviluppo della nostra strategia commerciale in questo mercato chiave»

