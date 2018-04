Milan, il ringhio di Gattuso: «Il rinnovo? O tutti d'accordo o si aspetta. Bonucci pensi a giocare per il mercato c'è la società»

di Salvatore Riggio

Un derby da dentro o fuori. Dalla sfida contro l’Inter si capirà se il Milan potrà avere ancora ambizioni da Champions. «Sì, finalmente un derby che vale qualcosa. Ripetiamo la gara contro la Juventus. Bonucci? Avercene come lui, ma le sue parole non mi sono piaciute», le riflessioni di Rino Gattuso.



Inter. «Nelle ultime settimane è cambiata, ha fatto 10 gol subendone zero. Sono in piena salute e alcuni giocatori sono tornati al massimo».



Milan. «Anche noi stiamo bene. Abbiamo affrontato la Juventus giocando bene e, dopo anni. Il derby è tornato a valere qualcosa di significativo. Spero di rifare la prestazione dello Stadium. Come si carica la squadra? Lunedì la mia faccia non era un bel vedere. Ho vissuto in questo ambiente per anni e le sconfitte devono bruciare. Ed è già la seconda volta in poche settimane perché già a Londra mi bruciava tantissimo. Ho tanti ragazzi bravi, ma non ancora campioni. Ora cerchiamo questo salto in più, alzare la qualità».



San Siro. «Dovremo essere bravi noi a trascinare il pubblico. La loro parte l’hanno già fatta battendo il record di incasso. Ora si respira un’aria diversa, i tifosi sono sempre orgogliosi di noi dopo ogni gara. Dobbiamo migliorare sulla mentalità e la voglia di combattere con il coltello tra i denti».



Atteggiamento. «È un derby, una sfida nella quale spesso vince la squadra inferiore. L’Inter ha grandissima squadra. Sono tornati a essere quella squadra che tre mesi fa giocava bene. Se è una finale? Noi ne giochiamo da un po’ di finali. Non possiamo sbagliare perché siamo noi a inseguire».



Bonucci. «Le sue parole sul mercato? Leonardo deve fare il capitano, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Non voglio che le sue dichiarazioni vengano strumentalizzate. In pochi hanno la sua mentalità e le sue parole ci stanno, ma non voglio che si dica sia lui a decidere all’interno del Milan. Avercene come lui nello spogliatoio. Se può giocare regista? In questo momento non possiamo fare nessun esperimento. Ora serve essere compatti perché quando perdiamo di intensità, ci allunghiamo e le prendiamo».



Calhanoglu. «Tutto risolto, ci ho parlato. Abbiamo rivisto le cose dello Stadium e abbiamo fatto errori perché tra di noi discutevamo, bisogna andarci sul pallone. La sua traversa? Se mio nonno aveva tre palle, allora era un flipper».



Bonaventura. «Jack è stato massacrato da molti di voi, ma per noi è fondamentale. Non lo vedo come dite voi, forse aveva abituato troppo bene e spero che contro l’Inter possa fare una grande prestazione».



Spalletti. «Non c’è paragone, lui è un grande conoscitore di calcio. Siamo 10-0 per lui e palla al centro. Per me sarà un onore affrontarlo».



Rinnovo. «Non è un problema. Ne stiamo parlando ancora. Ma il mio pensiero è un altro. Il problema del Milan non devo essere io, non mi piace perdete del tempo e parlare quando invece c’è un lavoro da finire. O ne siamo convinti entrambi o si aspetta e alla fine vedremo. La priorità adesso è fare più punti possibili. Io sono il presidente, il capo ultrà, il magazziniere e l’allenatore e quando perdo, mi brucia. A casa mia si dice che quando si parla una e due volte, la terza è già troppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA