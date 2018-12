Milan-Spal, le pagelle: Donnarumma è ancora decisivo, male Romagnoli

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 7.5

Non può nulla sul gol di Petagna. Ingannato dalla deviazione di Romagnoli. Bravissimo nel recupero sul colpo di testa di Fares.



ABATE 6

Prova a farsi vedere in attacco con qualche iniziativa personale.



ZAPATA 6

Tiene Antenucci senza sbavature.



ROMAGNOLI 5

Pronti via sbaglia un appoggio, poi si fa beffare da Petagna sul vantaggio della Spal.



RODRIGUEZ 5.5

Lo svizzero non spinge tantissimo in fase offensiva.



KESSIE 6.5

Questa volta appare più battagliero in mezzo al campo.



BAKAYOKO 6.5

Dà ordine in mediana. Il francese recupera molti palloni.



CALHANOGLU 6.5

Decisivo con il tocco vincente per Higuain.



SUSO 6

Ubriaca Costa ogni volta che ha il pallone tra i piedi. Espulso nel finale, salterà la Supercoppa Italiana con la Juventus.



HIGUAIN 7

Ritrova il gol dopo due mesi, bellissimo l’abbraccio con Gattuso.



CASTILLEJO 6.5

Bellissimo il gol del pareggio. Risponde dopo 3’ al vantaggio della Spal.



CALABRIA 6.5

Entra e mette in mezzo un pallone perfetto. Da quel crosso, arriva il gol di Gonzalo.



CUTRONE 5

Appare spaesato. Non incide.



GATTUSO 6.5

Ritrova la vittoria e chiude il 2018 con un sorriso. La Lazio è a un punto.





PAGELLE SPAL



GOMIS 6

Sicuro nelle uscite alte. Incolpevole sulla rete di Castillejo e Higuain.



CIONEK 6.5

Tra i migliori in campo. Suo il lancio per Petagna, poi tante chiusure.



FELIPE 5.5

Si perde Higuain in occasione del gol del 2-1.



BONIFAZI 5.5

Suso non è per niente un avversario facile da affrontare.



DICKMANN 6

Prova a spingere e a impensierire Rodriguez.



MISSIROLI 6

Uno degli ultimi ad arrendersi.



SCHIATTARELLA 5.5

Inizia bene, poi va in difficoltà.



KURTIC 5.5

Pochi inserimenti offensivi per lui. Si fa vedere poco nell’area rossonera.



COSTA 5

Da un suo errore arriva il pareggio del Milan. Perde tutti i duelli con Suso.



PETAGNA 6.5

Fa a sportellate con Romagnoli e sigla il vantaggio della Spal. Un gol da ex, essendo cresciuto nel vivaio rossonero.



ANTENUCCI 6

Mette tutta la sua esperienza per aiutare la Spal.



FARES 6

Nel recupero stava per fare un brutto scherzo al Milan.



SEMPLICI 5.5

Passa in vantaggio, ma la Spal subisce l’immediato pareggio dei rossoneri. La sua squadra lotta, ma non basta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA