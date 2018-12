Milan-Torino 0-0 La Diretta Gattuso punta su Higuain e Cutrone

Milan e Torino giocano a San Siro il posticipo domenicale e chiudono così il programma della 15a giornata di Serie A: i rossoneri vengono dalla bella vittoria in rimonta sul Parma della scorsa giornata, e cercano i 3 punti per conservare il 4o posto solitario in classifica; i granata, dal canto loro, dopo la vittoria sul Genoa di domenica scorsa hanno raggiunto la 6a posizione, favoriti anche da un generale rallentamento dalle squadre in precedenza davanti in graduatoria.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Tsadjout, Castillejo, Torrasi. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, De Silvestri, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza, Damascan. Allenatore: Mazzarri.

