Milan-Verona 1-0 La Diretta Calhanoglu trova il destro vincente

La partita di San Siro tra Milan e Verona apre il programma della 36esima giornata di Serie A: il Milan, che domenica scorsa a Bologna ha interrotto un lungo digiuno di vittorie imponendosi per 2-1 sui felsinei, è in corsa per riconquistare il sesto posto, attualmente occupato dall'Atalanta, mentre gli scaligeri, reduci dalla grave sconfitta casalinga con la SPAL, si giocano questa sera le ultime chance di giocare nella massima serie la prossima stagione.



In 26 precedenti giocati in Serie A a San Siro, il Verona non ha mai vinto, ha rimediato 11 pareggi perdendo le restanti 15 partite. L'ultima sfida tra le due squadre in Serie A nel capoluogo lombardo si è giocata nel dicembre 2015, ed è finita 1-1 con vantaggio di Bacca per i rossoneri e pareggio di Luca Toni su rigore per gli ospiti. Da notare che il Milan non vince in casa dal 3-2 sul Chievo del 18 marzo, poi 3 pareggi e la sconfitta col Benevento.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu



Verona (4-3-3): Silvestri; Bearzotti, Caracciolo, Heurtaux, Fares; Romulo, Danzi, Calvano; Cerci, Petkovic, Matos

