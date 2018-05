Mohamed Salah cuore d'oro: dona mezzo milione al suo paese natale, ecco perché

di Enrico Chillè

Il Pallone d'Oro, per le straordinarie prestazioni in questa stagione, finora è un sogno più che possibile per Mohamed Salah. Per quanto fatto fuori dal campo, invece, l'attaccante egiziano del Liverpool ha già dimostrato di essere un campione assoluto. Negli ultimi giorni, infatti, è stata resa nota una donazione di quasi mezzo milione di euro fatta da Salah in favore del comune di Basyoun, la sua cittadina natale: il motivo è assolutamente nobile.











Salah, che quest'anno ha segnato 43 gol in tutte le competizioni con la maglia del Liverpool, non ha dimenticato le proprie origini e sa che nel suo paese natale ci sono ancora molti problemi per la fornitura di acqua potabile a tutta la popolazione. Per questo l'attaccante, ex Roma e Fiorentina, ha deciso di donare oltre 450mila dollari per l'acquisto di alcuni terreni e l'avvio della costruzione di un sistema per l'erogazione dell'acqua potabile. Il suo maestro delle elementari ha rivelato: «Non so come spiegare questo suo gesto, ma vi assicuro che lui è una persona d'oro e lo ha dimostrato ancora una volta. In Egitto è una stella, probabilmente più popolare anche del presidente al-Sisi, ma quando torna qui in paese lo fa senza scorta, per sua esplicita volontà. Resta sempre uno di noi».







Non si tratta, comunque, del primo gesto di solidarietà di Salah verso il suo paese natale: l'attaccante ha già finanziato, con generose donazioni, la costruzione di un ospedale e di una scuola nella città di Nagrig, ma ha anche fornito la zona di un'ambulanza con un team di paramedici e spende oltre quattromila euro al mese per aiutare le famiglie più povere a ricevere acqua e cibo a sufficienza. Il Pallone d'Oro, in vista della finale di Champions contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e dei Mondiali in Russia, può attendere, ma per quanto riguarda la solidarietà, 'Momo' si è già consacrato come un fuoriclasse.



Mohamed Salah has agreed with his father to donate 5 acres of land to his local village in Basyoun where he was born to build a sewage station for his people. A world class footballer but even a better person.



📸 - (@youm7) pic.twitter.com/xuobGzFhYd — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) 26 aprile 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA