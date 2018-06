Mondiale, Salah si unirà sabato alla nazionale egiziana

La stella del Liverpool, Mohamed Salah, si unirà sabato alla nazionale d calcio egiziana per preparare la Coppa del Mondo di Russia 2018, come ha detto un portavoce della federazione. L'attaccante del Liverpool, che si sta riprendendo in Europa per l'infortunio alla spalla che ha subito nella finale di Champions League, si recherà al Cairo nei prossimi giorni e il 9 giugno sarà agli ordini dell'allenatore Héctor Cúper, come sottolineato il portavoce della federazione egiziana a ONSport TV. Il giorno dopo, l'Egitto partirà per la Russia per il Mondiale che inizierà il 14 giugno. Prima della partenza, i «faraoni» giocheranno la loro ultima partita di preparazione alla Coppa del Mondo contro il Belgio a Bruxelles mercoledì, anche se lo faranno senza il loto attaccante di punta. Il giocatore lavora contro il tempo per essere presente il 15 giugno nella partita contro l'Uruguay a Ekaterinburg, che segnerà il ritorno dei «Faraoni» in una Coppa del Mondo dopo 28 anni. Le successive sfide dell'Egitto nel Gruppo A saranno contro la Russia, il 19 giugno a San Pietroburgo, e contro l'Arabia Saudita il 25 a Volgograd.



