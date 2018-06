Mondiali 2018 hot, chi è la tifosa che fa impazzire il web? Poi si scopre: un'ex pornostar

Ogni Mondiale ha la sua tifosa super sexy. E per la Coppa del Mondo 2018 non poteva che essere russa. Natalya Nemchinova è bionda, esplosiva e con un passato da pornostar. Sui social appare svestita mentre tifa per la sua Nazionale.



Spesso è anche in tribuna per far sentire alla squadra la sua vicinanza. Difficile non notarla: alla gara inaugurale contro l'Arabia Saudita gli occhi erano anche su di lei oltre che sul campo di calcio. Inquadrata spesso dalle telecamere aveva top bianco e rosso, i colori della bandiera sul viso e una coroncina in testa.



This is the news all men might be interested about World Cup 2018, about Russian Women and about secret Affairs. And who's this girl? Search Natalya Nemchinova, you will be surprised.https://t.co/kSXY9DjNo2 pic.twitter.com/zNKopPwNVu — Benjamin Hammon (@afvpx2KC5WRm68I) 23 giugno 2018

l web si è così innamorato di lei e prontamente tutti i giornali del mondo hanno indagato su questa bellissima modella. In molti l'hanno riconosciuta: è stata Miss Mosca nel 2007 ed è un'ex pornostar molto richiesta. Ha recitato in molti film hard con i nomi di Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya e Annabell. Star di feste e del mondo a luci rosse russo, è diventata velocemente gettonata e popolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA