Mondiali 2018, ragazza russa molestata: accerchiata dai tifosi brasiliani

Stava passeggiando tranquillamente per le vie della sua città, quando si è imbattuta in un gruppo di esagitati tifosi brasiliani. Ritrovatasi improvvisamente circondata da una decina di tifosi giunti per i Mondiali 2018, questa ragazza russa è stata oggetto di molestie ma non se ne è neanche resa conto.







I tifosi brasiliani, approfittando del fatto che la ragazza non conoscesse il portoghese, hanno infatti iniziato a saltare insieme a lei, invitandola ad unirsi ai loro cori, decisamente sessisti. «Ce l'ha chiara!», cantano i tifosi, che poi continuano: «Ce l'ha molto rosa!».



Se alcuni hanno trovato il video divertente, molti utenti, non solo donne, hanno criticato l'atteggiamento sessista dei tifosi. Il filmato, diventato virale, ha costretto anche le autorità brasiliane a condannare l'episodio, prendendo le distanze dai tifosi, onde evitare eventuali incidenti diplomatici con la Russia. «Il sessismo e la misoginia non sono mai accettabili, ancora meno durante un evento, come la Coppa del Mondo, che promuove l'integrazione e la pace tra popoli e culture di tutto il mondo», si legge in un comunicato del ministero degli Esteri brasiliano. Gli account social di alcuni dei tifosi che avevano postato il video sono stati rimossi.

