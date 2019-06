Bertolini: «Orgogliosa delle mie ragazze. Ora serve il professionismo»

«Queste ragazze hanno fatto un mondiale eccezionale, sono molto orgogliosa di loro. Anche oggi hanno fatto vedere tutto lo spessore che hanno, lacrime ed emozioni ci stanno ma devono vedere l'aspetto bello, è un grande punto di partenza per il loro futuro, è una partita che ci insegna molto». Milena Bertolini ringrazia così le azzurre della sua nazionale, che esce a testa alta ai quarti di finale dei mondiali femminili di calcio.



«Il calcio femminile da ora sarà diverso in Italia. Per chi ha compiti decisionali è arrivato il momento di prendere decisioni: queste ragazze si meritano il professionismo e opportunità diverse». Dopo il ko con l'Olanda la ct della azzurre Milena Bertolini ha ribadito l'urgenza di fare dei passi avanti nel riconoscimento del calcio femminile. «Le azzurre hanno giocato contro colleghe che hanno opportunità diverse - ha sottolineato Bertolini - le olandesi sono professioniste, è stata una partita non alla pari da questo punto di vista».

