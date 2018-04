Mondiali, l'Algeria appoggia la candidatura del Marocco per il 2026

di Redazione Sport

Il governo dell'Algeria ha annunciato ufficialmente il suo sostegno alla candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali di Calcio del 2026. Lo riporta Al Jazeera. «La decisione del Presidente Abdelaziz Bouteflika di sostenere la candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali del 2026 sarà eseguita con orgoglio» ha dichiarato il ministro dello Sport e per la Gioventù dell'Algeria, El Hadi Ould Ali. L'ex calciatore algerino, Lakhdar Belloumi, avrebbe ricevuto l'incarico di presentarsi come ambasciatore per la candidatura del Marocco. «Il Marocco rimane un Paese arabo fraterno e un Mondiale in Marocco è come un Mondiale in Algeria. È una buona notizia per tutta la regione del Maghreb», ha dichiarato Belloumi. Questo sarebbe il quinto tentativo del Marocco di ospitare il torneo iridato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA