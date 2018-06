Mondiali, la Russia attiva il regime senza visti

di Redazione Sport

Il regime senza visti è entrato in vigore in Russia in occasione dei Mondiali. Da oggi i tifosi muniti di passaporto del tifoso (Fan ID) potranno entrare in Russia senza bisogno del visto. Lo riporta la Tass citando il ministero delle Comunicazioni. Il passaporto del tifoso permette l'ingresso in Russia dal 4 giugno al 15 luglio e la permanenza sul suo territorio fino al 25 luglio. Inoltre, il regime senza visti è esteso al territorio bielorusso per tutta la durata della manifestazione. I tifosi muniti di Fan ID avranno accesso gratuito ai trasporti pubblici oltre che ai transfer verso le città ospiti del Mondiale. Centri di assistenza per i tifosi saranno attivi in tutti gli aeroporti delle città del Mondiale, oltre che presso otto punti di accesso via terra. Il passaporto del tifoso è ottenibile previo acquisto del biglietto per una delle partite del Mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA