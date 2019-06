Nazionale femminile, Bertolini: «Italia-Brasile è la storia del calcio»

«Italia-Brasile è una partita dal fascino incredibile, è nella storia del calcio. Per noi giocarla è il massimo e credo dal punto di vista simbolico, oltre che del risultato, sia una sfida molto importante». Così la ct dell' Italia, Milena Bertolini, alla vigilia dell'incontro del girone C al Mondiale donne in Francia. «Sento che, visto l'orario (alle 21, ndr), molti in Italia si ritroveranno per vederla. Noi abbiamo ancora un pò di scorie ma la motivazione è grandissima perchè arrivare prime ci aiuterebbe molto».

