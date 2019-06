Ucraina-Italia: 0-0 La Diretta Pinamonti sfiora il vantaggio

A un passo dalla storia. La Nazionale Under 20 affronta al Gdynya Stadium (ore 17.30, Diretta su Rai 2 e Sky Sport) l'Ucraina nella semifinale Mondiale e una vittoria significherebbe arrivare dove l'Italia non è mai arrivata. Nel torneo iridato di due anni fa in Corea del Sud, gli Azzurrini guidati da Chicco Evani conquistarono il bronzo dopo aver battuto l'Uruguay.ai rigori nella finalina per il terzo e quarto posto. L'eroe della giornata fu un giovanissimo Alessandro Plizzari che parò due rigori regalando alla squadra italiana il miglior risultato di sempre.



51' Grande occasione da gol per Pinamonti, che solo davanti al portiere calcia con forza, ma il numero uno ucraino gli respinge il tiro



46' Dopo l'intervallo riprende la semifinale tra Ucraina e Italia. Frattesi, infortunato alla fine dei primi 45', lascia il posto ad Alberico.



45' Il direttore di gara Claus decreta la fine del primo tempo. Punteggio fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti, in cui sono state poche le occasioni.



37’ Punizione di Buletsa da posizione interessante, Plizzari vola e in tuffo toglie la palla dall’angolino.



21’ Su cross dalla sinistra e sponda di Korniienko, Sikan stacca di testa: il suo tentativo è centrale e Plizzari non ha problemi a bloccare la sfera.



14' Korniienko prende palla sulla fascia e prova a sorprendere Plizzari. Il pallone termina sull’esterno della rete.



9′ Bellanova prova il cross dopo l’apertura di Pinamonti: palla fuori.



6' È l’Italia a fare la partita in questi primi minuti di gioco



1' Subito prima ammonizione del match. Sikan finisce sul taccuino del direttore di gara per un brutto intervento a centrocampo.

- Partiti! Fischio d'inizio del match tra Italia e Ucraina, semifinale del mondiale Under 20. Sono gli azzurri a giocare il primo pallone.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



UCRAINA: Kucheruk; Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Kornienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh, Buletsa; Sikan. Allenatore: Petrakov

ITALIA: Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca. Allenatore: Nicolato

