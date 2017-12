Montella firma con il Siviglia. Il Barcellona fissa il prezzo per Aleix Vidal: Roma alla finestra

di Eleonora Trotta

Vincenzo Montella riparte da Siviglia. L’ex tecnico del Milan, esonerato lo scorso 27 novembre, si legherà agli andalusi fino al 2019 e verrà affiancato da Enzo Maresca, nel doppio ruolo di vice e uomo del club (ha indossato la maglia degli spagnoli dal 2005 al 2009). L’intesa era stata già raggiunta ieri, ma per la definizione degli ultimi dettagli, l’allenatore campano ha aspettato l’accordo sulla buonuscita con il Milan. A Siviglia, l’Aeroplanino ritroverà poi Luis Muriel e Joaquin Correa: entrambi sono stati suoi giocatori ai tempi della Sampdoria.



Il club andaluso, con una nota ufficiale, ha precisato: “Domani notte Montella, dopo la risoluzione con i rossoneri, sarà a Siviglia. Sabato dirigerà il primo allenamento e verrà presentato alla stampa”. Restando in Spagna, non si interrompono le voci sul futuro di Aleix Vidal. Il duttile terzino del Barcellona potrebbe sfruttare la finestra di gennaio per sposare una nuova avventura, magari in Italia o all’Atletico Madrid. In Serie A, è stato sondato soprattutto dall’Inter (in caso di addio di Cancelo) e dal Napoli, che vanta ottimi rapporti con il suo entourage. La Roma resta alla finestra, ma il club blaugrana ha comunicato di non voler fare troppi sconti: il prezzo è di 15 milioni, la formula quella di un prestito con obbligo di riscatto.

