Il calcio piange Mondonico: portò in alto Atalanta e Torino

Un altro lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento nella notte, dopo una lunga battaglia con un tumore, Emiliano Mondonico, l'allenatore lombardo il cui nome è legato agli exploit di Cremonese e Atalanta e al ritorno in alto del Torino. Aveva compiuto 71 anni da pochi giorni. A dare la notizia è stata la figlia Clara con un messaggio su Facebook. «Ciao Papo.... la vita ti ha messo davanti a partite che sembravano impossibili da vincere ma tu, con la forza che ti contraddistingue, hai dimostrato di essere in grado di superare tutto… sei stato il nostro esempio e la nostra forza... ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu... eternamente tua», lo struggente messaggio.



Nato a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, il 9 marzo 1947, il “Mondo”, che negli ultimi anni aveva fatto il commentatore tv per la Rai, di partite ne aveva vinte tante soprattutto con. Guidò anche Como, Cosenza, Napoli, Fiorentina, Albinoleffe e Novara. Maviene ricordato in particolare per la fedeltà alla maglia granata. Con il Torino ha vinto unae disputato una finale di Coppa Uefa perdendo contro l'ma entrando comunque nella storia e nell'immaginario collettivo con la celebre scena della sedia agitata in aria per protestare contro l'arbitro. Un vero cuore Toro, un vero sportivo e innamorato del pallone, considerato il re del buon calcio di provincia.Nel 1984 Mondonico riporta la Cremonese dopo 54 anni in A, nel 1988 fa salire l'Atalanta ed è protagonista di una straordinaria corsa fino alla semifinale di Coppa Coppe, persa contro il Malines del portiere fenomeno Michel Preud'Homme. La partita di Bergamo, una sconfitta per 2-1, è rimasta scolpita nella memoria dei tifosi della Dea bendata.Sul profilo dell'allenatore continuano ad aggiungersi messaggi di condoglianze, così come moltissimi sono i post su twitter. «Ciao Mondo, ci mancherai», è il tweet del Torino che, come anticipato, è la società cui più è legato il nome di Mondonico. "Mondo" la allenò tra il 1990-1991 e il 1993-1994, portandola alla finale di Coppa Uefa, persa con l'Ajax. Il trionfo in Coppa Italia risale invece al 1992-93. Al Torino tornò poi nel 1998-99, riportandolo in serie A.

