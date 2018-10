Naby Keita dimesso dall'ospedale di Napoli: escluse patologie cardiovascolari in atto

È stato dimesso Naby Keita, il centrocampista guineano del Liverpool, ricoverato d'urgenza nella serata di ieri. Dagli esami eseguiti nell'ospedale Cardarelli di Napoli, secondo quanto riferiscono i sanitari, sono state escluse patologie cardiovascolari in atto. «Il paziente - ha spiegato Ciro Mauro della Utic, Unità di Terapia Intensiva Cardiologica del Cardarelli - ha fatto valutazioni in base alle quali ha ritenuto non necessario di essere trattenuto».



#LFC can confirm Naby Keita was taken to hospital in Naples on Wednesday evening during the first half of the Champions League fixture with SSC Napoli.https://t.co/56XWb3JO5P — Liverpool FC (@LFC) 3 ottobre 2018

Il calciatore era giunto all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi accasciato in seguito a un corpo alla schiena, durante un contrasto. In seguito ad ulteriori accertamenti, Keita, assistito dal medico sociale del Liverpool, è stato dimesso. Keita dovrebbe tornare ad allenarsi domani con il resto della squadra e domenica 7, alle 17,30, potrebbe essere schierato nella supersfida della Premier League contro il Manchester City di Pep Guardiola, attuale capolista proprio assieme ai 'Reds'. «Il Liverpool - in una nota, pubblicata ieri sera sul sito, ha confermato che Keita sta bene, dopo essere stato ricoverato in ospedale per controlli precauzionali nel corso del primo tempo della partita contro il Napoli. Sono state verificate anche le condizioni della sua schiena. Non è esclusa la presenza di Keita nella p

