Nainggolan furioso con l'Inter, agli amici confida: «Speriamo che Totti mi faccia tornare alla Roma»

Il Ninja è arrabbiato, non vuole stare all'Inter e non ha digerito il trattamento ricevuto dai tifosi nerazzurri.

E sembra che Radja Nainggolan voglia tornare alla Roma. Secondo l'indiscrezione che sta circolando in questi giorni, infatti, il Ninja avrebbe confidato ad alcuni amici, con tanto di messaggi audio, la sua intenzione di tornare a indossare la maglia giallorossa: «Mamma mia, sto a fa’ un macello qua, voglio tornare», avrebbe confidato via chat. E ancora: «Mi danno tutti per finito… Boh, adesso per quanto sono amico di Totti, magari spingerà lui per farmi tornare alla Roma…».

