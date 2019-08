Cagliari, Nainggolan accolto all'arrivo da centinaia di tifosi

di Francesco Caruso

Radja Nainggoln torna a Cagliari, il "fantamercato" diventa realtà. Centinaia di persone ad attendere il "ninja" all'aeroporto di Elmas, l'ex Roma arriva in prestito per un anno con i rossoblù che pagheranno parte del pesante ingaggio strappato l'anno scorso all'Inter. Radja si presenta sorridente, bermuda, cappellino bianco in testa, con il volo delle 13 e 45 proveniente da Milano, poi atterrato in ritardo alle 14 e 10. Quaranta minuti di attesa per tifosi e giornalisti, ma il Ninja si concede all'abbraccio della folla impazzita e a qualche domanda. "Se è una scelta definitiva? Se ho deciso di tornare a Cagliari un motivo ci sarà... Ho avuto tante offerte importanti, ma la mia scelta era già presa" le parole del belga-indonesiano.



La sua storia e i suoi affetti dicono che per il "Ninja" la maglia rossoblù non può essere come le altre. Nainggolan arrivò a Cagliari nel 2010, proveniente dal Piacenza: 137 presenze e 7 reti. Corteggiato dalle big del calcio italiano ed europeo, il belga-indonesiano scelse la Roma dove ha sfiorato una finale di Champions da protagonista, quattro anni e mezzo che hanno lasciato il segno ance nel cuore dei tifosi della Roma: 203 presenze e 33. Il resto è storia recente, il passaggio all'Inter nello scorso campionato, tra alti e bassi, poi la scelta della società nerazzurra di non puntare più su di lui: 36 presenze e sette gol tra Champions e serie A.

Decisione legata ai noti motivi personale, affetti e sentimenti hanno prevalso sull'aspetto tecnico ed economico, la Sampdoria e la Fiorentina in particolare ci hanno provato fino aieri. Ma Nainggolan non ha mai avuto dubbi, cinque anni e mezzo dopo quella promessa "prima o poi tornerò a Cagliari..." è diventata realtà.

