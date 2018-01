Napoli-Atalanta 1-2: Castagne più Gomez, Gasperini in semifinale

L’Atalanta fa l’impresa, passa 2-1 al San Paolo e attende la vincente di Juventus-Torino in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri si confermano protagonisti in coppa, mentre il Napoli lontano dal campionato non incanta. Sarri pensa all’obiettivo scudetto e ne cambia sette rispetto alla partita di Crotone. Inedito l’attacco, con Ounas e Zielinski a supporto di Callejon, centravanti per l’occasione. L’Atalanta si affida a Cornelius e Gomez, con Cristante tra le linee. Buono l’avvio di gara del Napoli, che si fa minaccioso in un paio di circostanze con Callejon, su cui al 7’ è bravissimo Berisha nella deviazione in corner. Intorno al 20’ è Ounas a provarci in due occasioni, la seconda con una spettacolare girata al volo: in entrambi i casi, però, il pallone non inquadra il bersaglio. Al 30’ la grande chance per Zielinski: taglio delizioso di Ounas per il polacco, che conclude debolmente da pochi passi. L’Atalanta risponde con un colpo di testa di Gomez su invito di Gosens che Sepe devia in corner, ma all’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Si sblocca in avvio di ripresa per merito di Castagne: l’esterno dell’Atalanta si avventa su un pallone ribattuto da Mario Rui su conclusione di Cornerlius e insacca di prepotenza. Sarri fa entrare di corsa Insigne e Mertens. Dentro anche Allan per Ounas. Ma è l’Atalanta a raddoppiare al 36’: errore di Chiriches, Gomez s’invola e batte Sepe in uscita. Un pasticcio tra Berisha e Caldara consente a Mertens di accorciare di testa, ma l’Atalanta resiste e vola in semifinale.



