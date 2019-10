Live Napoli-Atalanta 1-1 Papera di Meret, segna Freuler

In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma tant'è; 5 le trasferte finora giocate dagli orobici, con 4 vittorie ed 1 pareggio: nessuna sconfitta ancora per i ragazzi di Gasperini lontano da Bergamo.



LE FORMAZIONI:



NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano. Allenatore: Ancelotti.



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. Allenatore: Gasperini.



Va in scena al San Paolo il big match della 10a giornata di serie A, la sfida tra Napoli e Atalanta. Campionato deludente fino a questo punto della stagione per i partenopei, che domenica scorsa hanno raccolto solo un pareggio nella trasferta di Ferrara al cospetto della SPAL, 1-1 il finale, mentre gli orobici volano in classifica al terzo posto con 20 punti grazie al calcio spettacolo messo in campo ad ogni partita e culminato nel 7-1 rifilato all'Udinese pochi giorni fa.​In avvio Koulibaly ci prova subito da angolo. Napoli aggressivo, sembra concentrato. Al 2' Milik ci prova e Gollini respinge coi piedi. Al 5' punizione pericolosissima per l'Atalanta, tira Ilicic, Meret respinge: brividi sul tap-in mancato di Gosens. In quell'azione Allan si fa male e chiede il cambio. All'11 palla clamorosa di Insigne per Callejon che spara malaugratamente addosso a Gollini. Al 15' però lo spagnolo si fa perdonare con un super assist in area per Maksimovic che insacca di testa il vantaggio. Lozano prova a soprendere in velocità gli ospiti, Toloi si fa ammonire. Al 21' brivido Milik: di testa la stampa clamorosamente sul palo dopo una splendida azione sua e di Fabian. Ilicic ci prova poco dopo su punizione ma non va. La Dea non sta certo a guardare, prova a pungre ma trova un Napoli in palla, concentrato e intenso come in una partita di Champions. Insigne ci prova al 36' dalla distanza ma Gollini c'è. Eppure al 41' arriva la frittata: papera di Meret, la palla gli passa sotto le gambe, segna Freuler in percussione. Dopo una punizione senza esito di Insigne si va al riposo.

