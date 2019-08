Napoli sconfitto dal Barcellona 2-1, ma le indicazioni per Ancelotti sono positive

di Pasquale Tina

Un buon Napoli ma con il solito difetto: fa troppa fatica a concretizzare le occasioni create. E’ questa l’impressione affiorata al termine dell’amichevole di Miami con il Barcellona. Gli azzurri hanno mostrato personalità e belle trame offensive, soprattutto nel primo tempo, ma è arrivato un solo gol, propiziato dall’autorete di Umtiti. Il Barca ne ha approfittato e poi ha conquistato il successo nella ripresa vincendo 2-1. Ancelotti può essere comunque soddisfatto, ma c’è un pizzico di amarezza per i tanti errori sotto porta che hanno esaltato Neto. Nella ripresa non è riuscito a sbloccarsi Milik.



LA PARTITA. Ancelotti conferma ancora una volta il 4-2-3-1. Stavolta il trequartista è Fabian con Mertens attaccante centrale. Callejon e Insigne agiscono sulle corsie esterne. In mediana via libera alla coppia Zielinski ed Elmas: il giovane macedone ha personalità e per mezz’ora si mette in evidenza, poi finisce per calare un po’ d’intensità. Il Napoli ha due possibilità per sbloccare l’equilibrio con Insigne e Mertens ma entrambi non sono precisi. Il Barca passa allora in vantaggio con Busquets con una conclusione dal limite al 40’. Il Napoli reagisce immediatamente e al 42’ trova l’1-1. Insigne pennella per il taglio di Callejon, lo spagnolo supera Firpo e conclude, decisiva la deviazione di Umtiti.



LA RIPRESA. Il Barcellona prova ad aumentare il ritmo in fase di possesso. Dembelé entra e fa la differenza, colpisce subito un palo e dà la sensazione di poter essere decisivo. Il Napoli cambia volto ed inserisce Milik. L’attaccante polacco ha almeno tre occasioni per mettersi in mostra ma non ha fortuna: clamoroso l’errore al 31’. Il cross di Ghoulam è perfetto, Milik sceglie la conclusione di petto e alza troppo il pallone. Il Barcellona passa al 35’: diagonale di Rakitic per il definitivo 2-1. Sabato si replica, stavolta in Michigan. Il Napoli sembra già pronto per il campionato, ma serve qualcosa in attacco sul mercato per il definitivo salto di qualità.

