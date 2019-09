Napoli-Brescia 2-0 La Diretta Annulato un gol a Tonali

Sono passati 21 anni dall'unica vittoria del Brescia al San Paolo nella storia della Serie A a girone unico: campionato 1997/1998, un sonoro 0-3 con reti di Andrea Pirlo in apertura, poi Kozminski e Diana a suggellare il trionfo bresciano; per il resto, il bilancio dei precedenti dice 7 vittorie del Napoli e, curiosamente, ben 10 pareggi.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Llorente, Mertens

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, Donnarumma



Va in scena al San Paolo la sfida domenicale delle ore 12.30, 6a giornata del campionato di Serie A: a scendere in campo sono Napoli e Brescia, compagini entrambe uscite deluse dall'impegno infrasettimanale. I partenopei hanno infatti inopinatamente perso in casa contro il Cagliari e accusano già un gap importante dalla vetta della classifica, mentre i lombardi, nonostante una buona prestazione, non sono riusciti ad evitare la sconfitta interna con la Juventus di fronte ai propri tifosi.

